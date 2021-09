La cantante ha conseguido hacer un sold out, es decir, vender todas las entradas disponibles, para los conciertos que dará en Medellín, cumpliendo así uno de sus sueños (como cuando cantó con Aventura encima de un escenario). Karol se ha mostrado muy emocionada en varios vídeos que ha compartido en sus historias de Instagram, en los que no ha podido contener las lágrimas al agradecer a sus fans colombianos el apoyo que siempre le han brindado . ¡Te lo contamos en Yasss!

La cantante de 'Tusa' se ha emocionado mucho al darle las gracias a sus paisanos por darle su apoyo desde el primer momento, cuando ella tenía 15 años y se subió al escenario de 'Factor X Colombia'. "Colombia siempre ha sido muy importante para mí. Mi carrera no sería lo que es hoy si en mi casa no me hubieran dado la oportunidad que me dieron y no hubieran sido como fueron conmigo, antes de que buscara oportunidades en otras partes del mundo", ha dicho la artista entre lágrimas.