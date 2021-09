Karol G ha contado en un post de Instagram, que acumula ya más de cuatro millones y medio de reproducciones, que estaba en Las Vegas cuando se enteró de que Aventura iba a dar un concierto en Los Ángeles y no tardó ni un segundo en decidir que viajaría hasta allí para ir al show: "Como la fan de Aventura que soy, viajé sin pensarlo para verlos".

No obstante, lo que no se esperaba para nada la cantante colombiana era que durante ese concierto cumpliría uno de sus sueños: subirse al escenario a cantar 'Obsesión' con Aventura, una de las canciones más famosas del grupo domincano, que se coló en la lista de éxitos de países tan distintos como Rusia, Austria, Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, Italia, España, Suiza, Rumanía, Bulgaria o Israel, donde todo el mundo movía el cuerpo a ritmo de bachata en las discotecas y los pubs.

Karol G subió al escenario a cantar 'Obsesión' junto a Aventura, pero esta no era una actuación que estuviera preparada, ni mucho menos, fue parte del equipo de Aventura los que le preguntaron, en mitad del concierto, a la colombiana que si quería cantar con ellos.

"Estoy en mi espacio, bailando, cantando, gritando con sus canciones, y de repente llegan con un micrófono y me dicen: Ellos Quieren cantar Obsesión contigo para cerrar la noche. ¿¿Estás lista?? Y yo, que Queeeeeee???!!!!! QuEeEee??", escribió Karol G en el post del vídeo de la actuación.

"No sé cómo salí a cantar si estuve las 4 canciones anteriores gritando de la emoción… El hecho es que ayer fui a un concierto de unos de mis artistas favoritos y me subieron al escenario… lo que todos queremos que nos pase… No lo supero. FIN", escribió la cantante emocionadísima en Instagram.