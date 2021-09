La canción fue lanzada el 8 de noviembre de 2019 y en tan solo una semana logró obtener más de 32 millones de visitas y generar más de 1,2 millones de 'likes'. Sin embargo, ese rotundo éxito también tuvo una cara B, mucho más amarga, que Karol vivió en silencio y sobre la que ahora ha hablado en su primera entrevista para la prestigiosa revista de música 'Billboard', de la que es portada este mes con un titular impactante que pronostica que la fama y el éxito de la colombiana no va a parar de crecer en los próximos años, "The Next Latin Queen" ("La próxima reina latina" en castellano); y en la que luce su nuevo look con el pelo verde.