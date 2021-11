Anuel AA recuerda a Karol G en la canción 'Dictadura' y los fans flipan: "Pegué un grito cuando lo escuché"

Pero las referencias a Jordan no han sido lo más comentado del videoclip ni de la canción, ya que el protagonismo lo ha acaparado una frase del tema en la que el puertorriqueño menciona a su exnovia, Karol G, con la que estuvo saliendo durante dos años y medio hasta su separación a comienzos de este año. "Tú no ere' Karol G, pero llegó en el makinón", canta Anuel en 'Dictadura'; un verso que no ha pasado desapercibido para los fans en medio del resurgimiento de los rumores sobre una posible reconciliación entre las estrellas del reguetón.