El nombre de Astrid ha sido recurrente en la carrera de este reguetonero , al que persiguen los rumores y las polémicas casi desde el nacimiento de su carrera musical. Se sabe relativamente poco sobre ella. Era muy habitual que la relación con su expareja saliera a relucir en las diferentes entrevistas que ha realizado el cantante desde que comenzara a despuntar en el mundo de la música urbana, y por lo que se comentaba entonces desde fuentes no oficiales, esa relación no acabó del todo bien.

“Mi hijo no quiere que cante, quiere que yo esté con él, por eso pienso en retirarme, porque el que más sufre es él. A veces saca los juguetes y me dice ‘hola’. Me duele que otro hombre me lo esté criando”. Anunció su retirada a finales de 2020, un gesto que fue muy contradictorio, porque dos meses después regresó a la escena con un nuevo trabajo, ‘Los Dioses’, en dúo con Ozuna.