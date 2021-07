El pique dista mucho de haber terminado, a juzgar por las últimas declaraciones del cantante de ‘Felices los 4’ en una entrevista, en la que se abrió del todo y también repartió recado para el tercero en discordia, Bad Bunny. "Llamen a Anuel. Él no quiere hacer música conmigo , yo creo. […] No me gusta que hablen mierda de mi y que pongan mi nombre en sus bocas cuando a mi no me interesa tampoco hablar de ellos".

Es bien conocido el silencio del cantante de ‘Felices los 4’ cuando la polémica asoma los dientes. Siempre se toma su tiempo para mover ficha. Esta vez la sensatez no debió de ser suficiente, o bien no le quedaron ganas de quedarse callado. Como suele ocurrir, aprovechó uno de sus muchos eventos y entrevistas para dar por recibido el recadito y mandar otro. A Soy Molusco, en Instagram, le contó esto: "No me importa, pero no sé por qué lo hicieron. Todavía estoy confundido. Yo quiero que Bad Bunny o Anuel me llamen y que me digan: '¿Sabes qué? Nunca flow Maluma, siempre Real G, por esto...'. Trató de bajar humos casi enseguida. “Igual yo los aprecio”.