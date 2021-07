No todo es de color de rosa para el colombiano. Recientemente ha vuelto a la palestra de las redes sociales una de esas polémicas que lleva meses alimentándose de los rumores, el salseo y las especulaciones: la pelea silenciosa entre Maluma y Neymar con una tercera parte implicada: la modelo Natalia Barulích . Hace casi dos años que Maluma y la modelo terminaron su relación, pero una supuesta implicación de Neymar en ese triángulo amoroso no ha dejado de perseguir al cantante y aguarle las giras y los conciertos. Maluma asegura que todo son rumores, pero no pierde ocasión de mandarle algún recado envenenado a su examigo .

“Yo terminé mi última relación tranquilo y feliz, cada quien fue a hacer lo que tenía que hacer, yo también hice mi vida y quise hacer esta canción porque muchos nos sentimos identificados. Eso no es porque me pasó a mí, si me hubiera pasado se lo hubiera dicho sin problema, así que no inventen cosas que yo estoy bien y tranquilo”.