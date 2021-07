"¿Qué coño pasa con este tío?", ha escrito citando a Maluma Scott Disick, conocido por su participación en el reality 'Keeping Up with the Kardashians' y por ser la expareja de la hermana mayor del clan, Kourtney. "¿Qué pasa contigo? ¿Tanto quieres ser como yo que intentas coger lo que es mío?", le contestaba el cantante de 'Felices los 4'. "Ni siquiera tendría que intentarlo mucho; supéralo, eres una broma", decía el estadounidense para cerrar la conversación.