Pique entre Maluma y J Balvin por ver a cuál de los dos le queda mejor el rubio platino: "No hay comparación"

El cambio de look

Mirando a cámara y luciendo su nuevo look (rapado a los lados y ricitos tintados en rubio platino en la parte superior), Balvin ha comentado lo siguiente en una de sus historias de Instagram: "Yo la verdad es que siempre lo he dicho, que soy más bonito que Maluma, no hay comparación" . Además, ha mencionado al cantante para que escuchara su mensaje.

La respuesta de Maluma

Su amigo no ha dudado en contestarle y le ha seguido el rollo haciendo ver que estaba un poco triste por no poder superarle en belleza mientras se tocaba el pelo, para mostrar que llevan un tono muy parecido: "No hay nada que hacer, José, tienes toda la razón". Balvin ha compartido la historia de Maluma y ha continuado la broma: "Eso me gusta, humilde pues, reconociendo".