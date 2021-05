El duro camino hacia el éxito

Lo que más atormentaba al artista era tener que regresar a Colombia y decirle a su familia que no había triunfado en el mundo de la música: "Me sentí frustrado porque quería ser alguien importante. No quería volver a Colombia como un perdedor, pero no me sentía bien en Estados Unidos llevando una vida falsa". Esa frustración desembocó en depresión, la primera que sufrió en su vida y que hizo que pasase por un trago muy amargo: "Sentía que me moría. Me daban taquicardias, me entraba ansiedad y me sentía sin esperanza".