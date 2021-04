En 2019 los amantes de la música latina recibieron un regalazo con el que habían estado soñando durante mucho tiempo: un disco de Bad Bunny y J Balvin en conjunto. 'Oasis', que así se llama el álbum', incluía temazos como 'Mojaita', 'Qué pretendes' o 'La canción'. Pero no era la primera vez que ambos artistas colaboraban, ya que antes del lanzamiento de este disco, habían triunfado con 'Si tu novio te deja sola' y 'I Like It' junto a Cardi B.