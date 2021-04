Bad Bunny nunca ha ocultado que es un gran fan de la lucha libre y en los últimos meses lo hemos visto en varios combates de la WWE, la empresa estadounidense que organiza los eventos de la lucha libre profesional. Al principio, asistía únicamente como espectador y si se subía al ring no era para pelear, sino por su fama de cantante famoso, para darle atención al show, que se emite en la televisión en Estados Unidos.

Pero esto cambió el pasado domingo cuando decidió dar un paso más y, en concreto, lo dio para subirse al ring y participar en Wrestlemania 37, una de las competiciones más importantes de las que organiza la WWE y la más destacada en lo que llevamos de año. ¡El conejo malo no podía debutar de otra manera que a lo grande!

Su debut ha sido todo un éxito y una sorpresa para sus fans, que han aplaudido lo mucho que ha trabajado el cantante durante los últimos meses para subirse al ring. El cantante ha ganado en el duelo por parejas junto a Damian Priest a la dúo formado por The Miz y John Morrison y ha llamado la atención de todo el mundo no solo por su victoria, sino también por hacer una llave impresionante y nada fácil, la 'Canadian Destroyer'. ¡Al conejo malo no se le resiste ningún reto!