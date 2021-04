Bad Bunny triunfa en WrestleMania, el evento de lucha libre más importante: "Otro sueño hecho realidad"

Bad Bunny no deja de sorprendernos, el cantante lo mismo te saca dos discos en un mismo año que compite en el mayor evento de 2021 de la WWE, WrestleMania 37 . WrestleMania es, para quienes no lo conozcan, el evento de lucha libre profesional más importante y longevo de la historia y este año se ha celebrado su trigésimo séptima edición.

Pues bien, en la gran final del campeonato, es decir, WrestleMania 37, Bad Bunny se iba a enfrentar a The Miz en un uno a uno, pero en el último episodio de Raw, The Miz y John Morrison pintaron el coche del cantante y la tensión entre los tres aumentó; así que finalmente se han enfrentado en un duelo por parejas: Damian Priest y Bad Bunny contra The Miz y John Morrison.