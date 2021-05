Oleada de protestas

Desde Colombia, llegan testimonios escalofriantes que el periodista "cuellilargo" se ha encargado de recoger en su cuenta de Instagram (@cuellilarg). Los manifestantes denuncian abusos de la policía no solo en las protestas, sino también en las detenciones y en las estancias en comisaría: "La policía nos está disparando [...] Han abusado sexualmente de mujeres en sus comisarías". Además, cuentan que no hay libertad de prensa, pues aseguran que se están eliminando tuits y los medios que no dan la versión oficial del gobierno están siendo censurados.