Harta de las críticas

Karol G ha explicado en esta entrevista que los comentarios hacia su cuerpo se intensificaron durante la cuarentena, cuando ella ganó peso , y que eran muy desagradables e innecesarios: "Yo en la cuarentena estaba subidita de peso... ¡Quince kilos subí! Pero nunca me escondí: la gente me veía porque siempre seguí subiendo fotos en las redes sociales. Y había muchos haters, muchos comentarios y gente hablando de ello".

En ese momento, la colombiana decidió grabar un vídeo para pronunciarse acerca de todo el odio que estaba recibiendo y para dejar claro que no necesitaba que nadie opinase sobre su cuerpo y explicar que tenía "otras cualidades más importantes": "Tranquilos que yo en mi casa tengo espejo. Yo me veo todos los días. Yo sé que estoy gordita, pero también sé que estoy ricota, también sé que estoy bien mamacita, también sé que soy súper bichota y también sé que soy muy inteligente".

Contenta con los cambios en la industria

Por otro lado, la cantante ha explicado que también le animan los comentarios de aquellos fans que le agradecen que se muestre natural. "Yo decidí no ser esa artista inalcanzable, sino ser esa artista que es como yo y que me representa [...] Yo soy mujer y tengo celulitis y estrías como todas, subo de peso, bajo de peso, a veces estoy arreglada y otras no", ha dicho Karol, que también se ha mostrado "muy orgullosa" porque las mujeres tengan la oportunidad de hacerse un hueco en la industria musical, pues cuando ella era pequeña no había referentes femeninos en la música latina.