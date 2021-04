No obstante, los fans tienen claro que están saliendo y no necesitan que la pareja haga declaraciones a los medios ni que suban fotos con palabras de amor a las redes. Para ellos, el vídeo filtrado de ambos paseando de la mano por la alfombra roja vale más que mil palabras. "Hermosa pareja, me encanta", "Ella es súper sencilla, lo apoya en todo, no está buscando fama", han comentado sus fans. Pero, ¿desde cuándo se especula con esta relación? ¿Quién es Susi Gómez? ¡Te lo contamos todo en Yasss!

¿Quién es Susi Gómez?

Desde que comenzaron a relacionarla con Maluma el verano pasado, muchos medios latinoamericanos han comenzado a indagar sobre la vida de Susana Gómez, aunque lo que se sabe es muy poquito, porque la joven es anónima y parece que pretende seguir siéndolo , ya que ni siquiera ha hecho pública su cuenta de Instagram, donde parece no acepta a nadie que no conozca.

Los rumores vienen de largo

Maluma lo negaba

En la presentación de su último disco, 'Papi Juancho', que salió al mercado en agosto de 2020, el cantante afirmó que solo estaba centrado en su carrera y que no tenía tiempo de pensar en el amor citando una de sus nuevas canciones: "No tengo novia nueva, papi Juancho no se enamora ni a bala, es más la que se enamore de mí yo le diría: 'Bebé, le estás pidiendo al cielo un diablo, me estás pidiendo sol cuando hace frío, el amor pa' mí no es necesario, mejor de tu camino me desvío'".