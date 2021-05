El cantante ha confesado que es muy amigo de Juan Pablo Escobar, también conocido como Sebastián Marroquín, uno de los dos hijos del narcotraficante

Ha explicado que su ciudad, Medellín, vivió el terror que el narco implantó y que se siente dolido cuando ve a gente luciendo camisetas con su cara

J Balvin se encuentra en plena promoción de su último proyecto, que no es ni un disco ni nuevas colaboraciones con otros artistas que arrasan con su música, sino un documental disponible en Amazon Prime Video, 'El niño de Medellín', en el que aborda cómo ha sido su camino hacia el éxito y que siente estando en la cima. Es por ello, que ha dado una entrevista al canal 'Comedy Central', donde ha confesado algo que ya había comentado alguna vez: es amigo del hijo de Pablo Escobar.

En el programa 'The Daily Show', Balvin ha tocado todo tipo de temas, como su depresión, la pandemia o la crisis que está atravesando Colombia. Como no podía ser de otra manera, el presentador, Trevor Noah, le ha preguntado por el papel que Medellín, su ciudad natal cuyo nombre está presente en el título del documental, tiene en su vida. El cantante ha querido detallar qué ha significado para él crecer en la ciudad en la que el narcotraficante más famoso del mundo había creado el cartel de la droga más poderoso y peligroso.

Lo más sorprendente es que para abordar este tema ha citado las palabras del que ha confesado que es un amigo cercano para él, Juan Pablo Escobar, más conocido como Sebastián Marroquín, que es el pseudónimo que adoptó tras la muerte de su padre para intentar hacer una vida lo más normal posible, es uno de los hijos que tuvo el narcotraficante más famoso del mundo, cuya popularidad se ha incrementado en los últimos tiempos debido al boom que han tenido algunas series y películas sobre su vida.

La vida en Medellín

El cantante de 'Mi gente' ha explicado que cuando nació, Pablo Escobar y el cartel de Medellín estaban en el apogeo de su poder y los atentados y las situaciones violentas se producían constantemente: "Cuando yo crecí, pensando en Medellín, lo único que conocía era a Pablo Escobar [...] Básicamente, en los años ochenta, Medellín era la ciudad más peligrosa del planeta. Perdimos muchos familiares, muchos amigos".

Por esa razón, Balvin ha explicado que no le gusta que la gente lleve camisetas con la cara del narco, pues considera que dejó una huella muy negativa en su ciudad, la capital de la región de Antioquia: "Me duele cuando veo niños, especialmente cuando estoy en el escenario, vistiéndose con camisas de Pablo Escobar. No saben lo que nos hizo, hizo que todo fuera negativo para nosotros".

Su amistad con Marroquín

Es entonces cuando ha recordado su amistad con el hijo de Escobar, pues ha querido compartir una reflexión que le hizo Sebastián Marroquín: "Soy amigo muy cercano del hijo de Pablo Escobar. Y me dijo algo un día que a mí nunca se me olvidará. Me dijo que su padre le enseñó al mundo cómo no hacer las cosas bien. Dijo que él arruinó toda la generación".

Esa sensación de que la gente de su ciudad podría estar "arruinada" hizo que Balvin pelease con más fuerza por demostrar que Medellín no solo era la ciudad en la que operaba el poderoso narcotraficante: "Le quiero mostrar al mundo la nueva generación. Tenemos artistas, deportistas y mucha gente extraordinaria de Colombia haciendo que sus sueños se cumplan [...] Por eso me lo tomé como algo personal. Yo dije que debíamos mostrar el lado positivo y cuán increíble es la gente de nuestro país. Que ya no estamos en ese mundo".

