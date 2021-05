Lluvia de críticas

Su pregunta ha indignado a muchos, que consideran que el cantante "no tiene empatía" y que no está realmente preocupado por la situación que atraviesa el país, pese a que él ha publicado en varias ocasiones que apoya a su "amada Colombia". "Me limpio el culo con usted y su música, así como usted se limpie el culo con su país", "Voto porque le quitemos la nacionalidad a Maluma y se la demos a Residente", "Mientras Residente apoya la manifestación, Maluma manda a decir que no hagan más Paro porque necesita sacar su música", son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes.