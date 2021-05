Maluma ha vuelto a sorprender a sus 58 millones de seguidores en Instagram subiendo una imagen de cómo era en su preadolescencia y bromeando sobre lo mucho que ha cambiado desde entonces, ahora que ha cumplido 27 años. Entre ambas fotos hay más de diez años de diferencia, pero no estilismos diferentes, ya que se notaba que el pequeño Juancho se preocupada mucho por su look: rapado, con gafas falsas, collar, pendientes y americana.

El cambio es evidente y Maluma ha bromeado con ello acompañando las fotos con una frase que se suele utilizar mucho en las redes cuando alguien experimenta un giro radical en su imagen: "Si no me quisiste así, no me busques ahora". La publicación ya acumula más de dos millones de 'likes' y algunos fans se han partido de risa al ver la comparación, pero muchos otros le han reprochado que haga bromas en un momento tan duro para Colombia.