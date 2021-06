Si mencionamos el apellido Londoño y no estás familiarizad_ con el universo del reggaetón, seguramente no te suene de nada. Pero si decimos ‘Maluma’ (su apodo), entonces nos figuramos que habrás empezado a mover la cadera al ritmo de una canción movidita como ‘Felices los cuatro’, y ya no puedes parar. Todo lo que rodea a uno de los reyes del género urbano es noticia. De hecho, nosotr_s no somos, ni mucho menos, tan Malumacentristas como crees. El cantante no es el único elemento diferenciador en el clan familiar. Su hermana, Manuela Londoño Arias, también ha resultado ser un referente para muchas personas. Es una auténtica crack.