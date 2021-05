El vídeo de la pillada ha corrido como la pólvora por las redes sociales, causando una gran polémica y abriendo varios debate entre los seguidores del cantante: ¿está bien que una estrella haga pis en una zona pública donde le pueden ver? ¿Por qué no se debe mear en las calles? Estas y otras muchas preguntas han hecho que partidarios y detractores de Balvin se hayan sumado a dar su opinión de manera pública, mientras que el cantante no parece haberse tomado nada mal que le estuvieran grabando...

Balvin se lo toma a risa

En el vídeo, se puede ver cómo era un amigo o un miembro del equipo del cantante el que ha grabado la escena, que no ha avergonzado a su protagonista, que ha preferido tomarse a broma la 'pillada' y ha optado por echarse unas risas con su colega. "Déjenme orinar tranquilo, póngalo en Instagram", le decía Balvin , que dejaba claro que solo había bebido agua señalando hacia el charquito que se había generado en el suelo: "Agua, un litro de agua".

La reacción de los fans

Los que no se han reído tanto han sido sus fans: algunos se han disgustado por la rápida difusión del vídeo, porque opinan que es algo que todo el mundo ha hecho alguna vez en la calle (en un festival, en la playa): "Déjenlo tranquilo por Dios, no es el único. Todos lo hacen". Había otros que afirmaban que hacer pis en lugares públicos "es normal entre hombres": "Los hombres donde quieran hacen pipí". Y también ha habido gente que ha decidido unirse a Balvin y bromear con el tema: "Uy, no se ha lavado las manos después".