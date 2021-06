A la tercera va la vencida. Este dicho popular se cumple en la experiencia en televisión de Miriam Doblas, más conocida como Lola Índigo, que ha conseguido proclamarse vencedora de un talent show de televisión. Aunque, esta vez, el premio no es para ella. En 'The Dancer' ella solo era la capitana, el reconocimiento se lo lleva la bailarina flamenca Macarena Ramírez. Y es que Mimi se ha convertido para sus fans en un ejemplo de lucha, constancia y trabajo duro, pues, aunque fue la primera expulsada de 'Operación Triunfo 2017', su carrera profesional es imparable.

En una entrevista concedida recientemente a El País, Miriam reconoce que "soy lo que la niña quería ser, y a lo mejor un poquito más". Un gran logro personal, pues no todo el mundo puede decir lo mismo. Sobre todo, teniendo en cuenta que el camino no ha sido fácil y que pasar de Mimi a Lola Índigo ha requerido esfuerzo y constancia.

¿Y ahora que ya es Lola Índigo? Llegar hasta donde ha llegado ha sido un verdadero viaje personal, pero también emocional, para ella. Hace un par de meses, cuando le entregaron el disco de platino por 'La tirita', una canción en la que colabora con Belén Aguilera, escribía en su cuenta de Instagram que había llorado al recogerlo, no solo por la emoción de recibir este reconocimiento, "si no porque echaba mucho de menos estar en un escenario".

En su nuevo disco también hay espacio para llorar

De forma generalizada, el último año no ha sido bueno para mucha gente. Las consecuencias económicas de la pandemia del coronavirus se han cebado con muchos sectores, y los artistas han sido uno de ellos. En su nuevo disco se incluye una canción que lleva por título 'La llorera', que en principio no iba a forma parte de la selección de temas pero que le surgió espontáneamente durante un día de grabación cuando no se encontraba bien anímicamente.