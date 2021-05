Lola Índigo apoya a una bailarina que sufrió anorexia: "Me han tirado de castings por estar gorda"

Lola Índigo no puede gustarle a todo el mundo, no es una croqueta. La joven (y exitosa) cantante y bailarina es una de las artistas mainstream con más personalidad que hemos visto en los últimos años. Quien se haya interesado lo más mínimo por ella sabrá que es una mujer con las ideas claras que ha luchado durante años por llegar a tocar el éxito del que ahora disfruta a manos llenas, y, precisamente por habérselo currado tanto, sabe mejor que nadie que los caminos del artisteo en España son muy complicados y la presión, en ocasiones, excesiva.

Actualmente, Lola Índigo es una de las capitanas del programa de RTVE 'The Dancer'. Junto a Rafa Méndez, a quien conoció en 'Fama Revolution' de Cuatro y a Miguel Ángel Muñoz, selecciona a los mejores bailarines que se han presentado a las audiciones del nuevo talent show de la televisión pública española. Fue, precisamente, durante una de estas audiciones cuando lanzó un mensaje que ha sido muy aplaudido.

Lola Índigo fue rechazada en varios castings por su peso

Al conocer la historia de María, una de las bailarinas que actuó en las audiciones emitidas el pasado lunes 10 de mayo, la cantante de 'Ya no quiero ná' no pudo quedarse callada. María contó que, cuando tenía 16 años y viendo cómo eran el resto de chicas que se dedicaban al baile, decidió empezar una dieta junto a su pareja. Al empezar a adelgazar desarrolló también un TCA, un trastorno de la conducta alimentaria. "Empiezas a obsesionarte con la comida, la ves como un enemigo", explicaba María, "ves tu propio reflejo como algo que está mal".

El compañero de baile de María recordó cuando el cuerpo de ella empezó a fallar, por la falta de una alimentación correcta. A causa de la anorexia, María ha tenido que estar dos años sin bailar para poder recuperarse, y ahora ha vuelto de la mano de su pareja para poder competir en 'The Dancer'.

La cantante Lola Índigo, después de verlos bailar, celebró que cada vez haya más diversidad en el mundo de la danza. Sin embargo, tras conocer la historia de María quiso dejar claro que ella había vivido una experiencia similar: "Aún tenemos un largo camino que recorrer", comenzó. "A mí me han tirado de castings por estar gorda. Y la verdad, al final encuentras la manera de ser tú, y sé que es difícil, pero tienes mucho amor a tu alrededor y eres maravillosa", le dijo a María tras agradecerle que contase su historia porque ayudaría a mucha gente que la viera.

Esta no ha sido la primera vez que la cantante granadina ha hablado de su relación con su cuerpo. A finales de 2020, la cantante fue portada de la revista Women's Health y concedió una entrevista para esta publicación en la que repasaba la historia de reconciliación con su propio cuerpo: "Tantos años peleándome con mi cuerpo y con mi mente y poco a poco voy encontrando el equilibrio", dijo en aquel momento. "No hay un secreto ni método exacto para encontrar este equilibrio, pero a mí la danza y el deporte me han hecho muy feliz".