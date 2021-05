La cantante ha recordado con el lanzamiento de su última canción sus difíciles inicios en el mundo de la música, cuando solo sus amigas confiaban en ella

Saydi Lubanzadio, Laura Ruiz, Mónica Peña y Claudia Riera confiaron en ella desde el primer momento y con ellas debutó con 'Yo ya no quiero na'

Ahora la han vuelto a acompañar en un videoclip y la cantante les ha agradecido su apoyo constante

Lola Índigo acaba de lanzar el videoclip de su nuevo tema, 'Spice Girls', una canción que se acerca más al estilo pop-rock y que se aleja del género urbano que granadina venía cultivando con 'Santería' y 'Calle'. La cantante ha abierto su corazón en esta canción y ha hablado sobre las ventajas y los inconvenientes de la fama y de la industria musical, un mundillo en el que ha sobrevivido gracias a sus amigas, de las que se ha rodeado en el videoclip y a las que ha agradecido su apoyo incondicional.

En 'Spice Girls', Mimi se muestra muy sincera sobre qué siente al haber triunfado en la música: "Que me regalen las cosas solo porque soy famosa y echar de menos mi vida normal [...] Estoy llorando en el baño; lo tengo todo, pero me falta algo". Igual de honesta se ha mostrado al presentar el videoclip de la canción con un teaser en Instagram, donde ha explicado que la presión estaba pudiendo con ella: "Me fui sola a grabar mi disco a Bogotá, estaba cagada, después de 4 días grabando tuve que parar, la inseguridad que me daba las expectativas de la gente y el miedo a equivocarme me estaban volviendo loca".

La cantante ha confesado también que 'Spice Girls' no iba a estar incluida en el disco, pero que sintió la necesidad de compartir con sus fans cómo estaba sintiéndose y quiso rodearse de nuevo de sus amigas, las bailarinas que la acompañaron en su primer videoclip, 'Yo ya no quiero na': "Si no hubiese tenido a mis amigas se me habría ido la puta olla. Ya no quiero na' fue un vídeo sin presupuesto donde nos fuimos a un parque a bailar y a morir de calor. Ahora tenemos más gente que confía en lo que hacemos, pero entonces éramos solo nosotras... Decidí hacer esto por mi cuenta, con mi gente, porque así es como empezó todo".

Esas amigas a las que Lola Índigo describe como un bote salvavidas y que confiaron en ella desde el principio, cuando fue la primera expulsada de 'Operación Triunfo 2017' y nadie apostaba por su música, son las bailarinas Claudia Riera, Laura Ruiz, Saydi Lubanzadio y Mónica Peña. Es habitual verlas juntas pasándolo bien y compartiéndolo con sus seguidores en Instagram, donde siempre se profesan palabras de cariño. ¡Te presentamos al 'team' de Mimi!

1. Claudia Riera

Claudia, que en el vídeo toma el papel de Mel C (la 'Spice' deportista), es natural de Lleida, tiene 25 años y es bailarina como Mimi: ambas se hicieron conocidas gracias a su paso por 'Fama a bailar' (en distintas ediciones, claro). Comenzó a bailar cuando era muy pequeña, cuando tenía unos siete años, porque su hermana mayor iba a clases de baile. Especializada en danza urbana, antes de ser bailarina profesional comenzó la carrera de Educación Social porque "a los 18 años no tenía claro qué quería hacer", como explicó Claudia en una entrevista en Radio 4.

La joven vio que no le gustaba mucho la carrera y, después de tres meses, la dejó para iniciar un ciclo superior de deportes para más tarde matricularse en INEF. Hasta que un día se dio cuenta de que podía vivir de la danza. Aunque le hacía sentirse insegura verse en la televisión, como explica en la citada entrevista, decidió presentarse al casting de 'Fama a bailar' porque le gustaba cómo lo habían reformulado. Gracias a este programa, Mimi pudo conocerla y ficharla para su 'team'. "Ella es muy trabajadora. Todas lo somos. Amamos lo que hacemos", ha dicho Claudia sobre la cantante y el grupo que han formado.

2. Laura Ruiz

Laura, colombiana residente en Madrid, es la única del grupo de amigas que no ha participado en 'Fama a bailar' ni en ningún otro programa de talentos. Mimi, que en el vídeo de 'Spice Girls' hace el papel de Emma Bunton (la 'Baby' del grupo), la fichó porque la conocía previamente. Laura ha trabajado como bailarina en otros videoclips, como en el de la compañera de su amiga en 'OT 2017': Miriam Rodríguez. Fue una de sus acompañantes en su vídeo debut, 'Hay algo en mí'. En el vídeo de las 'Spice', desempeña el rol de Geri Halliwell, la pelirroja.

3. Saydi Lubanzadio

Saydi, que hace el papel de Mel B, la 'Spice salvaje', era una de las grandes favoritas del público en 'Fama a a bailar', donde demostró que la danza urbana es lo suyo. Natural de Llodio (Álava), esta joven de 24 años se formó en academias de Los Ángeles y Nueva York. En una entrevista con FormulaTV, explicó que fue la última en ser fichada para el grupo de Mimi, ya que hubo alguien que se cayó del proyecto. Saydi explicó que tuvo que aprender las primeras coreografías mirando al móvil mientras estaba de viaje en Canarias para llegar a tiempo y unirse a las demás.

4. Mónica Peña

Mónica, que se mete en la piel de la 'Spice' pija (papel que hacía Victoria Beckham), es amiga de Mimi desde hace tiempo y, al igual que ella, esta zamorana de 30 años (nació en Benavente) se marchó a China en 2012 para trabajar como bailarina. A su vuelta a España, decidió presentarse al casting del resucitado 'Fama a bailar' y, después de su paso por el programa, no dudó ni un momento en unirse al proyecto de Mimi y formar parte de ese primer videoclip 'Yo ya no quiero na'.

