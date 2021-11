"Se me partieron todas las uñas. Yo creo que se me partió una rodilla. Me duele to', me duele to'", comenzaba diciendo la cantante, mientras se miraba las uñas y la rodilla; pero rápidamente aclaraba que su intención era terminar el concierto, como finalmente hizo: "¿Ustedes creen que yo les voy a dejar después de haber llenado este arena por primera vez en mi vida?".