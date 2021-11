Karol G recuerda su primera actuación en público cuando tenía cuatro años: "Los sueños se cumplen"

Karol G saltó a la fama en su Colombia natal cuando participó a los 15 años en 'Factor X' , concurso que no ganó, pero que le permitió darse a conocer y darse cuenta que quería dedicarse profesionalmente a la música. Lo que no descubrió en ese concurso fue su pasión por cantar, ya que desde muy pequeña demostró su predisposición para ello y era habitual que la pequeña Carolina Giraldo Navarro se animase a interpretar algún tema en fiestas de cumpleaños , navidades o reuniones familiares.

Pero el camino de Karol hacia el éxito en la industria musical no ha sido nada fácil, ya que tras su paso por 'Factor X' no comenzó de verdad su carrera: firmó un contrato con una discográfica y estuvo intentando ser cantante durante algún tiempo, pero cuando acabó el instituto decidió estudiar algo que no tenía que ver con la música porque no estaba teniendo mucho éxito en su empeño y puso rumbo a Nueva York para estudiar marketing.