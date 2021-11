J Balvin defiende a Karol G tras las críticas de un seguidor: "Tú no inspiras al mundo"

El cantante de 'Mi gente' subió una foto con su amiga, confesando que estaba "orgulloso" del sacrificio de Karol G hasta llegar a lo más alto

Un seguidor cuestionó el sacrificio que había tenido que hacer la colombiana para triunfar

El artista salió en defensa de su gran amiga, a la que considera "una hermana"

J Balvin siempre ha dejado muy claro que no tiene pelos en la lengua a la hora de dar su opinión incluso sobre los temas más polémicos o delicados. Hace unas semanas, su ataque directo vía Twitter a los Premios Grammy Latinos y la posterior respuesta de Beatriz Luengo ocasionaron un gran debate en las redes sociales: el colombiano aseguró que la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación no valoraba a los artistas del género urbano y les pidió a sus colegas que no acudieran a la entrega de premios que tendrá lugar en Las Vegas el próximo 18 de noviembre.

Pero el cantante no solo se enzarza en debates o responde a otros compañeros de profesión, igualmente famosos, sino que también ha contestado en varias ocasiones a seguidores que o bien le han mandado mensajes llenos de cariño o bien le han escrito palabras muy duras. Por ejemplo, le recordó a un chico que le había criticado por usar una falda por considerar que era "solo para señoritas" que las prendas no tienen género: "Estamos en el 2021. Ojalá hubiera una falda más chiquita ese día, unos tacones y la rompo".

Ahora, ha vuelto a contestar a otro seguidor que ha puesto en duda el esfuerzo que ha hecho Karol G para alcanzar el éxito en una publicación en la que Balvin celebraba el buen momento profesional que vive su gran amiga y se alegraba de su triunfo en la industria musical. "Orgulloso de ti, Karol G. El sacrificio siempre tiene su recompensa hermana mía! Love u! Colombia Gang, Latino Gang", escribió el cantante en Instagram junto a una foto abrazando a la cantante de 'Tusa' tras el concierto que dio en California el pasado 5 de noviembre.

J Balvin defiende a su gran amiga

En dicha publicación, un seguidor dejó un comentario que parece que no gustó nada a J Balvin y es que en él se cuestionaba el esfuerzo que la cantante de 'Tusa' habría hecho para triunfar en la música: "¿Y cuál fue el sacrificio?". "Trabajar un millón de veces más que tú. Por eso, NO INSPIRAS AL MUNDO. Y no andar como tú que no tienes vida sino para criticar. BUEN DÍA Y A TRABAJAR si es que trabajas", le respondió el artista, aprovechando de nuevo para poner en valor lo mucho que ha trabajado su amiga para llegar a lo más alto.

La defensa de Balvin a Karol G ha sido muy aplaudida por los fans de ambos, que han comentado lo mucho que la cantante de 'Bichota' ha peleado para llegar a lo más alto en las listas de éxitos y llenar estadios en sus conciertos. "Así es como hay que responder", "Bien dicho... No hay que andar criticando", "Cada quien que viva su vida a su manera siempre y cuando no le hagan daño a los demás", han comentado sus seguidores.

Pero también ha habido algunos que no han visto con buenos ojos que Balvin diera esta respuesta y han comentado que lo ven "muy tocado" y que la pregunta "era muy normal" por lo que no debería haberse enfadado ni reaccionado de esa forma. "Que man [hombre] tan exagerado, el comentario no le dijo nada del otro mundo", "Pero solo veo que está preguntando algo muy normal...", alegaron los que no vieron bien que el colombiano contestase así.

Una amistad que viene de lejos

La relación de amistad entre Karol G y J Balvin comenzó hace 15 años, cuando el cantante acudió a la fiesta de cumpleaños de una prima de la cantante: "Entonces él se subió a la tarima y empezó a cantar, la familia le siguió y le dijo 'nosotros tenemos una artista también, ella se sabe tus canciones y queremos que suba a cantar contigo'. Me subí a la tarima a cantar con él y empezamos a hablar. De esa manera surgió esta amistad tan bonita".

Por aquel entonces, Balvin todavía no era tan conocido como lo es ahora, ya que tenía 22 años y acababa de empezar su carrera en su Colombia natal después de un tiempo estudiando en Estados Unidos, país en el que ahora ambos amigos pasan largas temporadas y es el cantante de 'Rojo' vive en Nueva York y la cantante de 'Mi cama' compartía vivienda en Miami con Anuel AA cuando eran novios.