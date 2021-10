Una emisora neoyorkina, La X 96.3, ha subido varios vídeos con momentos del concierto de Karol G y uno de ellos es el del beso entre la cantante y una de sus bailarinas, que ha recibido muchas críticas y es que algunos piensan que la artista lo ha hecho "para llamar la atención" y la han comparado con otra colombiana famosa, Shakira. "Lo que tienen que hacer para poder pegar... Shakira nunca tuvo que llegar a eso para llegar a ser lo que es"; "¿Y aún me preguntan el por qué no me gusta karol G? Shakira, Ivy Queen y JLo son exponentes pesadas de la música y jamás las he visto hacer esto... Lo que hacen para estar pegadas": se podía leer en la zona de comentarios.