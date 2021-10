No obstante, pese a que reconoce que "la fama es difícil de manejar", la artista ha dejado claro que ella acepta todo lo que esta trae consigo: "Amo el paquete completo como viene". También ha explicado que es su familia, para la que sigue siendo Carolina Giraldo Navarro y a la que está muy unida (tiene una relación muy estrecha con sus hermanas Verónica y Jessica ), la que le pone los pies en la tierra: "Ellos todavía me regañan, todavía me echan cantaleta, todavía están ahí aterrizándome en muchas cosas . Me hacen sentir más humana, como tú, como yo".

La artista lanzó un mensaje parecido hace tan solo unas semanas, cuando supo que había hecho 'sold out' en los dos conciertos que dará en diciembre en su ciudad, Medellín. Visiblemente emocionada y sin poder contener las lágrimas, la cantante paisa agradeció el apoyo a sus fans colombianos: "Mi carrera no sería lo que es hoy si en mi casa no me hubieran dado la oportunidad que me dieron y no hubieran sido como fueron conmigo, antes de que buscara oportunidades en otras partes del mundo".