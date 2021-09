J Balvin carga contra los Grammy Latinos y Beatriz Luengo le contesta: "Los números no te hacen mejor músico"

La institución les invitó a participar más activamente en las actividades y debates organizados en la Academia y en su edición de 2020, en la que arrasaron Rosalía y Carlos Vives , incluyó al reguetón como una categoría oficial dentro de los premios . Además, también creó la categoría mejor canción de rap/hip hop, en la que también se premian trabajos de trap. Estos cambios parece que no han convencido a J Balvin que ha vuelto a arremeter contra la Academia nada más conocer las nominaciones de este año.

"Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco esta aburrido. Les damos Rating pero no nos dan el respeto", ha comentado el cantante en Twitter sobre el menosprecio que él siente que la Academia profesa hacia el género urbano. Además, se ha adelantado a las críticas aclarando que está nominado para que no pueda acusarle de dar esa opinión por estar "dolido". Balvin podría llevarse dos premios a casa: está nominado a Canción del Año y a Mejor Canción Urbana junto a Tainy por 'Agua'.