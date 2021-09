J Balvin habla con Ibai Llanos de su adolescencia: "No me iba bien con las chicas, estudié en un colegio de hombres"

Ibai Llanos ha entrevistado a J Balvin en su sección de Twitch: 'Charlamos tranquilamente'

El cantante colombiano ha hablado sobre el coronavirus y lo mal que lo pasó cuando se contagió

La adolescencia para él fue una de las etapas más felices de su vida, aunque todavía no era famoso

A Ibai Llanos lo conocen en todo el mundo, hasta 'The New York Times' le ha dedicado un reportaje. El streamer vasco está arrasando y gracias a ello ha podido entrevistar a grandes artistas en su canal como Nicki Nicole, Duki o Nicky Jam.

No obstante, la entrevista de este jueves ha sido una de las más espectaculares que ha hecho hasta la fecha, ya que ha hablado con el artista colombiano J Balvin, que acaba de sacar su quinto álbum de estudio, 'Jose', donde le dedica una emotiva canción a su hijo Río.

Pues bien, Ibai ha tenido el honor de poderlo entrevistar en su canal de Twitch junto a su compañero Jorge Werlyb y el cantante se ha mostrado de lo más sincero con él. A lo largo de la entrevista se sintió muy cómodo y compartió con el streamer algunos detalles de su vida personal que jamás había contado antes.

La entrevista empezó con J Balvin agradeciendo a sus fans el cariño con el que habían recibido su último disco: "Muy contento por el álbum y el recibimiento a Jose". El colombiano ha trabajado muy duro para llegar a ser quien es ahora mismo y eso es algo que él siempre tiene presente: "No fue un golpe de suerte. Llevo de carrera musical unos 8 años como artista establecido, pero yo empecé a los 5 años luchando por salir adelante. Fui reconocido por mis amigos, después en el barrio, después en la ciudad, otra ciudad, un país, otro país, otro continente... Y para el ego no es fácil asumirlo. Era muy nuevo para mí pero ya he pasado el proceso y no me creo simplemente soy".

J Balvin está consiguiendo poco a poco todo aquello con lo que alguna vez había soñado: "Hemos roto todos los esquemas: tener mis primeras Air Jordan, mi skin de Fortnite, mi propio Transformer, estar en la SuperBowl... Son cosas que no se habían logrado en el mundo latino y me siento muy orgulloso".

No obstante, para llegar a estar donde está ahora ha tenido que pasar por momentos de dificultad, sobre todo por culpa de los problemas de ansiedad que padece, que ha conseguido regular gracias al psiquiatra.

Estuvo a punto de morirse por el coronavirus

Si algo ha marcado nuestra vida en el último año y medio, esto ha sido la pandemia del coronavirus. Los cantantes tuvieron que cancelar su gira, pero esto no fue lo peor en el caso de J Balvin, ya que se contagió de coronavirus y pasó uno de los momentos más duros de su vida por culpa de esta enfermedad.

"Momentos como la pandemia donde el Covid casi me mata, te hacen más humilde, te hacen reconocer que eres frágil y que no eres como cualquier ser humano". Lo pasó tan mal, que sigue teniendo mucho miedo al virus: "Muchos aprendemos con consejos y otros aprendemos con dolor. El Covid me pegó muy mal, tengo un pánico impresionante aunque esté vacunado. Va a hacer un año".

"Es el momento de salud más complicado que he tenido en mi vida que me cambió mucho", ha asegurado J balvin que, a pesar de estar vacunado y haber pasado ya la enfermedad, le sigue teniendo miedo.

¿Cómo fue su adolescencia?

J Balvin ha recordado su adolescencia como una de las etapas más felices de su vida, a pesar de que en ese momento todavía no era famoso ni podía disfrutar de los lujos que puede permitirse a día de hoy: "Toda mi juventud del colegio fue espectacular. Escaparse del colegio, ir a por el pastel de pollo, escaparse a fumar un cigarrillo... Era delicioso, juntarse con los cuatro amigos tuyos... Sentados en un parque con la bicicleta y así era. Con un cigarrillo, un pastel de pollo con un Coca Cola, ver a las niñas del colegio salir. Y tú te sentías super cool fumando ahí. Esa fue una de las partes más felices de mi vida", asegura el cantante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de J Balvin (@jbalvin)

No obstante, en su exitosa vida adulta también ha vivido muchos momentos que le han hecho plenamente feliz: "En mi carrera también he tenido muchos momentos que me han marcado, cuando Daddy Yankee me entrega el premio mundial, la Super Bowl... Hay tantas cosas. Pero los momentos más brutales son los más simples", ha asegurado.

La adolescencia es también la etapa de nuestra vida en la que empezamos a ligar y es por eso que le preguntó Ibai: "¿Te iba bien las chicas?", a lo que J Balvin respondió: "No, no, no... Y no tenía que ver con la fama. Simplemente lo que fui aprendiendo porque yo estudié en un colegio de hombres y no tenía el palabreo. Era muy estúpido con una mujer. Solamente llegaba y decía: '¿cómo estás, tienes novio?' y ya. Si me decía que tenía novio me iba, y sino, también porque no sabía qué decir. Por eso quiero ahora que mi hijo esté en un colegio con hombres y mujeres para que no le cueste las relaciones entre hombres y mujeres".