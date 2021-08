Pero el camino no ha sido nada fácil, ya que el artista ha tenido que luchar mucho por llegar a lo más alto y tuvo que abandonar su Colombia natal cuando era muy joven para irse a Estados Unidos e intentar hacerse un hueco en la industria musical.

Así lo explica en el documental que ha hecho Amazon Prime Video sobre su vida y su carrera, 'The Boy from Medellín' ('El Muchacho de Medellín'), en el que habla sin tapujos sobre aquellos años tan duros, cuando compaginaba un trabajo como pintor por las mañanas con pequeños conciertos por la noche y atravesaba una gran depresión (una enfermedad que, junto con la ansiedad , sufrió en varios momentos de su vida).

Pero en el vídeo no solo llama la atención la historia que narran el cantante y su padre, sino que también lo hacen las imágenes que acompañan dichas declaraciones: unas fotos del pasado del de Medellín. En ellas el cantante aparece luciendo el pelo igual de corto que ahora, pero lo luce en su moreno natural, sin rastro de sus característicos tintes de colores actuales. También se nota que son fotos de hace más de diez años porque no lleva tantos tatuajes como ahora, que tiene más de 40 dibujos por todo el cuerpo .

Además, se aprecia un cambio en los looks que luce el cantante, aunque sigue manteniendo su pasión por las camisetas de tirantes, los colgantes largos y los estilismos desenfadados. Esta no es la primera, no obstante, que el artista o su familia comparten fotos de su pasado y gracias a eso sabemos que hubo un tiempo en el cantante lucía el pelo afro, una herencia de su abuelo Octavio, que era negro, como él mismo explicó.