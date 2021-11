Anuel AA aparece inesperadamente en el concierto de Karol G para cantar con ella: "Llevamos 200 años sin hablar"

"Soy tan hijo de puta que ya no estoy con Karol y el tatuaje nunca me lo he borrado", dice Anuel en su nuevo tema 'McGregor'. El puertorriqueño se refiere al famoso tatuaje con su cara y la de su exnovia que lleva grabado en la espalda y que, cuando todavía estaban juntos, prometió no borrar nunca en una entrevista con Univisión en febrero de 2019: "No pasaría nada. Si me lo puse ahí es por algo [...] Karol ha hecho tantas cosas por mí que ni se imaginan, estoy muy agradecido con ella".