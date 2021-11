Hace una semana, Karol G preocupaba mucho a sus fans al contarles que tenía que posponer cuatro conciertos de la gira 'Bichota Tour' que está realizando por Estados Unidos "por motivos de fuerza mayor". En todos ellos había hecho 'sold out' y se comprometió a anunciar nuevas fechas para que sus amados seguidores no se quedaran sin verla en concierto. Además, intentó tranquilizarlos prometiéndoles que volvería a subirse al escenario a finales de noviembre en Filadelfia y Nueva York: "Los amo y agradezco de corazón siempre su apoyo incondicional".

En aquella gala, en la que se hizo con el galardón a Mejor Artista Femenina del Año, la cantante llegó al escenario montada en un todoterreno y bailó junto a un nutrido grupo de bailarines al ritmo de algunas canciones más populares de su tercer y último disco, 'KG0516', que no cantó por completo para que le diera tiempo a cantar un trocito de cada una. En Instagram ha recordado esa actuación con un vídeo de casi cinco minutos, a la vez que ha confesado cuál es su tema favorito de este álbum que lanzó el pasado 25 de marzo.

Pero, pese a que 'Tusa' es su tema más conocido, no es el favorito de la colombiana de los que están incluidos en este álbum. La 'bichota mayor', como la llaman sus fans, se queda con 'DVD', un tema en el que canta en solitario al desamor y al que no le ha hecho videoclip. "Mirando cosas que tenía marcadas como favoritas en mi teléfono, me encontré con mi última performance de los premios Billboard, que fue un mix de mis últimos éxitos y una celebración de la magia que tuvo mi álbum 'KG0516'. ¡Una de mis performance favoritas! 'El Barco', '200 copas', 'Tusa', 'Bichota', 'Ay, Dios mío!', 'Makinon'… Mi favorita sigue siendo 'DVD'", comentaba la cantante.