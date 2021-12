Anuel AA responde a Karol G tras su mensaje de agradecimiento público: "Estoy orgulloso de ti"

Ahora, han vuelto a demostrar ese buen rollo con un intercambio de mensajes llenos de gratitud y cariño de forma pública en Instagram , que llegaron después de que el puertorriqueño sorprendiera a su ex subiéndose al escenario del Coliseo de Puerto Rico de manera inesperada para cantar 'Culpables' juntos. Tras esa sorpresa, la cantante de 'El barco' compartió una publicación con varias fotos en los que aparecían abrazados y muy felices en el camerino junto un mensaje de agradecimiento por haber ido a su concierto.

"No tengo palabras para describir este momento… Pasaron 100 mil cosas por mi cabeza entre lo que antes fue, lo que vivimos y cómo las cosas se han transformado. Fueron muchos años de felicidad juntos y aunque esa etapa de nuestra vidas terminó, la lealtad y gratitud sigue intacta. Eres una persona brillante. Te admiraré siempre . GRACIAS por hacer mi noche de ayer mucho más especial", le dijo la colombiana. Un mensaje que ya ha tenido respuesta por parte de Anuel, que también ha tenido palabras de cariño hacia su ex.

El cantante de 'McGregor' ha respondido al mensaje de Karol a través de sus historias de Instagram, donde ha compartido la publicación de su ex afirmando que piensa exactamente lo mismo que ella y añadiendo unas emotivas palabras: "Esas son las palabras exactas. Estoy orgulloso de ti, de la mujer en la que te has convertido y de todo lo que has logrado y de lo que sé que vas a lograr".