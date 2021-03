Arcángel incendió las redes con una historia en su cuenta de Instagram en la que dejaba muy claro que no es feminista, pues hizo un comentario en el que relacionaba el respeto que se le puede dar a las mujeres con la cantidad de piel que muestran en las fotos que suben a sus redes sociales: "Quieres que te respeten como mujer pero te pasas el día enseñando el culo en las redes sociales por 'likes'. ¡Las mujeres que se comportan se catalogan y distinguen como damas!".

El comentario enfureció a Anitta , que había colaborado una vez con él en el tema 'Tócame', y que decidió no quedarse callada. La cantante aprovechó su altavoz mediático para lanzar un contundente alegato feminista a través de una publicación en Instagram, donde la siguen 52 millones de personas. La brasileña acostumbra a subir fotos de todo tipo a su cuenta, como de sus conciertos, pasándolo bien con sus amigas o disfrutando en la playa, pero esta vez ha decidido subir una imagen en bikini, de espaldas, en la que muestra su trasero, para mandarle un importante mensaje a Arcángel.

El necesario alegato de Anitta

"Esta soy yo, mostrando mi culo en mi Instagram", comenzaba diciendo Anitta, para pasar rápidamente a lanzar una pregunta a Arcángel: ¿Puedes tú utilizar culos de mujeres en tus vídeos y ponerle letras explícitas para obtener views, pero al mismo tiempo decir que las mujeres que muestran SUS PROPRIOS CULOS en sus redes sociales no merecen respeto? Estoy confundida". No ha hecho falta que la cantante diga a quién iba dirigida la pregunta, porque todo el mundo ha entendido que estaba poniendo de manifiesto la incoherencia de Arcángel.

Además de señalar esta actitud tan contradictoria del cantante, Anitta ha lanzado otro mensaje muy importante para que sus seguidores sean conscientes de que las mujeres son libres de hacer lo que quieran con sus cuerpos y que no deben ser criminalizadas por ello: "Feliz día de las mujeres. Que merecen respeto con o sin culos a fuera . Sea en tu Instagram o en vídeos musicales de hombres que creen que deben existir mujeres de un tipo para explotarlas en lo que les conviene y mujeres de otro tipo para que sea tuya".

La industria aplaude sus palabras

El mensaje de Anitta ha corrido como la pólvora en Twitter y miles de personas han aplaudido sus palabras y han 'cancelado' a Arcángel. Los fans han agradecido que la brasileña haya usado su altavoz para elevar la voz y plantar cara al machismo . Pero no solo miles de anónimos se han puesto de su lado, también lo ha hecho gente muy famosa e importante de la industria musical.

Entre ellos está Becky G , que ha lanzado un mensaje a través de sus historias de Instagram, donde se posicionaba junto a Anitta y se mostraba "decepcionada" porque se siguiera cuestionando la dignidad de las mujeres por ser libres: "Ellas pueden hacer lo que les da la gana y expresarse como quieran. Cuando quieran". También han aplaudido sus palabras Danna Paola ("¡Reina!"), Aitana, Ozuna, C. Tangana ("Ole") y Lali Espósito .

Alejandro Sanz, además de comentar en la publicación de Anitta con unos corazones lilas y un "y punto", ha querido dar su visión más extendida sobre el tema y se ha ido a Twitter, donde le ha dado un toque de humor a su reivindicativo mensaje: "Yo mostraría mi culo en fotos si no fuera porque no me hago responsable de los disturbios que podría provocar. Anitta viva la libertad de mostrar lo que a cada uno le dé la gana". Cepeda le ha contestado: "Tienes un culo precioso"; a lo que India Martínez ha apuntado que ambos cantantes lo tienen. El extriunfito le ha devuelto el piropo: "Tú también tienes un culo bonito para qué negarlo".