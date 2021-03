Una reseña machista a una camarera indigna a todo el que la lea: “No sé si estaba trabajando o buscando marido”

Las reseñas de los bares y restaurantes que los clientes escriben en internet contando cómo ha sido su experiencia son muy útiles para aquellos que están buscando un lugar al que ir a comer en una ciudad que no conocen o quieren innovar y probar nuevos sitios en su propia ciudad.

Sin embargo, hay clientes que prefieren resaltar otras cuestiones en sus escritos y la cuenta de Twitter Soy Camarero ha querido compartir una de estas reseñas con motivo del Día Internacional de la Mujer para criticar públicamente la actitud de la comensal. Esta mujer tituló su reseña: "No sé si fui a un puticlub o a un restaurante de parejas y familiar". Ahora, se ha vuelto viral en Twitter y son muchos los usuarios que han criticado sus palabras en esta red social.

Una reseña muy polémica

La señora continúa diciendo que a su alrededor solamente había parejas, "salvo un grupo de 4 hombres", por lo que, según ella, "no era para nada apropiado tener a una joven con vestido largo de licra con la espalda descubierta paseándose por las mesas". Sigue incidiendo en este punto: "Si quisiera que mi marido vea culos lo llevaría a comer a un puticlub, no a un restaurante a la orilla del mar".

¿Quién es la chica de la que tanto habla?

En su reseña, esta mujer habla constantemente de una chica que se paseaba por el bar, pues bien, esta es la hija de la dueña del local: "Hay miles de manera de vestir elegante que concuerde con un sitio como este, pero la chica (hija del dueño) no se si estaba trabajando o buscando marido". Según la cuenta de Twitter Soy Camarero, la joven a la que se refiere "es la hija de la dueña que ese día como otros, va a echar una mano al restaurante para luego irse corriendo a seguir con sus estudios".

"No sé si fue el reloj de mi marido de 20.000 euros lo que le llamó la atención, lo único que sé es que ese sitio no lo pisamos más", concluye así esta señora la reseña y, por último, hace hincapié en que el arroz con bogavante no le gustó nada porque "el bogavante es congelado".