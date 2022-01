Quizá te suene el alias ‘The girl and the piano’ , o sea su nombre real el que más campanillas tañe dentro de tu cabeza y te trae recuerdos de 2014, año en que Belén Aguilera tuvo su primera experiencia como artista viral en la red, gracias a esas versiones caseras de temas que grababa para Instagram y que atrajeron las miradas de miles de usuarixs en redes sociales.

“No es una historia de fantasmas”, explica. “Es básicamente una enajenación mental de una persona que está encasillada en un género, que era yo en mi anterior proyecto, y que necesita desprenderse de esa idea con un asesinato del antiguo yo, y que tiene que venir Lola Indigo, un personaje no ficticio a salvarme de mis problemas y del cual yo soy fan y se mezcla con mis fantasías. Me doy cuenta de que realmente no existe y que he sido yo la que ha sido capaz de llevar a cabo ese cambio sin la necesidad de que Lola esté realmente presente.