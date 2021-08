La cantante tiene once dibujos repartidos por todo su cuerpo y ha explicado el significado de todos ellos en el programa 'Tintas' de RTVE

Muchos tienen relación con su carrera profesional y comparte un par de ellos con sus amigas

Su primer tatuaje es un homenaje a su amor por la música y se lo hizo a los 19 años en Barcelona

Lola Índigo es muy fan de los tatuajes y tiene once repartidos por todo el cuerpo. La cantante ha explicado en el programa 'Tintas' de Playz (RTVE) el significado de todos ellos y ha explicado que se han convertido en un "diario" de su vida, pues reflejan momentos clave en su trayectoria profesional y personal. Además, la cantante deja muy claro que "está tatuada por amor" y es que cada vez que ha decidido grabar algo en su piel ha sido este sentimiento el que le ha movido.

La primera vez que se hizo un tatuaje tenía 19 años, estaba en Barcelona y todavía no podía imaginar que llenaría estadios con gente deseando verla bailar al ritmo de sus canciones. Ahora, diez años después, tiene once tatuajes, está de gira por España presentando su nuevo disco, 'La niña', que ha sido todo un éxito y su plan es seguir viajando y dando conciertos. Sin duda, su profesión ha marcado su vida y, por ello, muchos de sus tatuajes tienen relación con su carrera.

También comparte un par de dibujos con sus amigas y la mayoría de ellos están vinculados con su gran pasión: la música. Aunque están situados en distintas zonas del cuerpo (brazos, barriga, hombro), todos tienen en común que son en blanco y negro (solo hay uno que tiene un toque de rojo), y predominantemente de trazo fino. ¡Te contamos su significado en Yasss!

Sus primeros tatuajes

Como comentábamos anteriormente, Mimi se tatuó por primera vez a los 19 años y escogió un dibujo que tuviera relación con su gran pasión: la música. Así, decidió hacerse los símbolos de rebobinar y adelantar en la tripa. "Mucha gente me hace la broma de preguntarme dónde está el play... No lo pensé cuando me lo hice", explicaba la artista ante las cámaras de 'Tintas' entre risas.

"Este tatuaje casi nunca se ve y la primera vez que me empezaron a escribir sobre el tatuaje fue cuando hice una campaña de lencería [...] Dije que sí porque me pareció guay que la gente viese un cuerpo semidesnudo con el que te puedas identificar, no como lo que solemos ver. Yo he tenido épocas en mi vida en la que estaba muy delgada y empecé a ser muy infeliz... estaba más preocupada por lo que comía que por lo que vivía", añadía la cantante, que no es la primera vez que ha hablado sobre la presión de los cuerpos perfectos que existe en el mundo del baile.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de la niña (@lolaindigo)

Cuando iba a cumplir los 22, la andaluza decidió volver a grabar un dibujo en su piel. En concreto, se decantó por hacerse un 21 en números romanos en el costado derecho. El motivo de tatuarse esta cifra es que fue una edad en la que le "pasaron muchas cosas": "Me fui a China, a Los Ángeles... Marcó un antes y un después en mi vida, en mi independencia [...] Tuve que buscarme la vida".

De esa época en China, país al que se fue para trabajar como bailarina cuando no encontraba muchas oportunidades laborales en España, tiene otro tatuaje que se hizo allí. Se trata de una palabra en chino que se traduce como "hermana pequeña" y que también lleva su mejor amiga de Granada. Aquella época en la vida de Mimi estuvo llena de soledad y esta amiga siempre estaba a su lado aunque fuera en la distancia. Este tatuaje que lleva en la cara interna del brazo izquierdo le recuerda tanto a su amiga como a su paso por el gigante asiático.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de la niña (@lolaindigo)

Los que tienen relación con su carrera

Poco antes de entrar a 'Operación Triunfo 2017', la artista se tatuó en el brazo izquierdo la frase "Creer es crear", que le recordaba a la ley de la atracción y a la posibilidad de conseguir un sueño si se persigue y se persevera en él. "Me representa muchísimo", cuenta Lola en 'Tintas', donde también explica que le añadió una rosa a esa frase tras el lanzamiento de su primer disco: "Es como si hubiese nacido una flor de creer".

Al mismo tiempo, se hizo una luna en el hombro derecho, un tatuaje muy especial para ella porque siempre ha considerado que se siente muy conectada con la luna: "Cuando era pequeña dormía con el balcón abierto y miraba a la luna como si me estuviera hablando, como si ella me fuese a conceder todos mis deseos". Cuando lanzó 'Yo ya no quiero na', su primer single, se hizo en el dedo corazón de la mano izquierda la reina de corazones por la estrofa en la que dice "en la baraja la reina soy yo". También lleva en el tobillo derecho una frase de esta canción: "Mi, me, conmigo" (algunas sílabas están marcadas en rojo y es la única tinta en color que hay en su cuerpo).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de la niña (@lolaindigo)

En el costado derecho, cerca del 21 en números romanos, lleva un alíen, un planeta, una piña y varios planetas chiquititos a su alrededor. "Representan mi amistad con Lalo [Ebratt] y Yera, dos personas que encontré cuando estaba empezando a hacer música. Me ensañaron de qué va esto de hacer músico, a ser una familia... La verdad es que me cambiaron la vida. El alíen es Lalo, representa su locura y todo su flow. La piña es Yera y los planetas son todo nuestro universo, toda nuestra locura", cuenta la cantante en 'Tintas'.

En el brazo izquierdo lleva escrito el título de su primer disco, 'Akelarre', que se tatuó junto a todo su equipo, a los que confiesa querer mucho y sentirse muy afortunada de tenerlos a su lado y de que ellos hayan querido grabarse un recuerdo así en la piel: "Eso es amor". Al lado de este tatuaje, lleva un corazón, un dibujo que comparte con el resto de las bailarinas de su 'team'.

El más reciente