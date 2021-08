Muchos usuarios denunciaron su cuenta con un pensamiento flotando en sus cabecitas ansiosas de contacto: “No es posible que Sharon Stone en persona venga aquí”. ¿Diálogos posibles con su avatar? “‘Tú no eres Sharon, eres un fake de Sharon que me dice ‘papasito’ y quiere la clave de mi cuenta bancaria” “Sharon es menos guapa de lo que tú pareces, Sharon falsa, te reporto”. “¿A Sharon Stone le gustan los tractores? No eres de verdad”.