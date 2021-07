Paranoias, fetichistas de la nariz o espaguetis que vuelan: las citas más espantosas de los famosos

"Os juro por mi vida que eso es lo que dijo. Jamás se me olvidara porque no he vuelto a conocer a otra persona que le guste que alguien se lo monte con su nariz". Instante mágico que nos imaginamos con un diálogo de este porte: ‘Rózame con tu napia, Charlize, hazme tuyo, husmea, husmea, guardo muchas sorpresas’. ‘Era joven’, podría decir la actriz. Ya, Charlize, pero hay que tener más olfato para no verte en otra de estas (risa enlatada).