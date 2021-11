Camilo y C. Tangana arrasan en los Grammy Latinos 2021: los discursos de los grandes vencedores de la noche

A Las Vegas acudieron gran parte de los nominados, entre los que se encontraban las dos grandes estrellas de la gala: C. Tangana y Camilo. Sin embargo, Karol G se enteró de que había ganado el Grammy a Mejor Interpretación de Reggaeton cuando estaba dando un concierto en Nueva York, la 'bichota' no pudo acudir a la gala, pero lo celebró sobre el escenario.

C. Tangana vivió esta ceremonia con mucha intensidad, ya que su último disco terminó el evento con nada más y nada menos que tres galardones, Camilo con cuatro. Es más, el cantante colombiano había aterrizado en Nevada como máximo nominado con diez candidaturas.

El último disco de C. Tangana consiguió tres Grammy Latinos, uno de ellos se lo llevó su productor, Alizz, a la Mejor Mezcla. Los otros dos premios que consiguió fueron el de Mejor Canción de Pop-rock por 'Hong Kong' y el de Mejor Canción Alternativa por 'Nominao'.

El cantante español subió dos veces al escenario a recoger los premios y dio un discurso de lo más emotivo. Como agradecimiento al premio por 'Nominao', canción que cantan con Jorge Drexler, C. Tangana quiso hacer una mención especial al cantante uruguayo, al cual lleva escuchando cantar desde que era muy pequeño.

Esa era la segunda vez que C. Tangana subía el escenario en Las Vegas para recoger un premio, ya que lo había hecho anteriormente por 'Hong Kong': "Bueno, muchas gracias a todos y muchas gracias a estos cuatro maestros que me han enseñado mucho y gracias a la Academia por darle un Latin Grammy a un madrileño", dijo Pucho en su primer discurso, el cual casi no llega a poder dar, ya que se tropezó cuando subía al escenario.