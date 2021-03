El cantante se ha sincerado en 'El Hormiguero' y ha explicado que "no soportaba" tener que hacer promoción de su música y ponerse frente a las cámaras, motivo por el que se retiró momentáneamente de la industria

También ha confesado que lo pasó mal en el pasado por las críticas, pero que ahora ha aprendido a darles la importancia justa que él cree que merecen

Pucho ha contado cómo nació su nuevo álbum, 'El madrileño', y cuál es su peculiar manera de componer

C. Tangana lo está petando con su último disco, 'El madrileño', que ha batido un gran récord en Spotify al conseguir más de 5 millones de reproducciones en un solo día. Este impresionante dato le ha llevado a situarse como el mejor estreno de un álbum por parte de un artista español, superando a 'El Mal Querer' (2018) de Rosalía, que consiguió 2 millones en reproducciones en 24 horas. Pero hubo un momento en el que el cantante no estaba a gusto en la industria musical y se tomó una pausa de dos años. En Yasss te contamos el motivo.

Tangana siempre ha querido dedicarse a la música, estudiar la obra de otros artistas y componer temas que gusten a todo el mundo. Comenzó a rapear a los 16 años bajo el nombre artístico de Crema, luego se unió al grupo Agorazein y, en 2011, decidió lanzarse de lleno y hacerse un hueco en la industria como C. Tangana. Pero en esta amplia carrera profesional (este año cumplirá 15 años en el mundo de la música) hubo un parón de dos años y el artista ha explicado por qué en una entrevista con Pablo Motos en 'El Hormiguero'.

El motivo de la pausa

Motos le ha comentado que no parece "la persona más sociable del mundo" y que por eso le intrigaba saber cómo gestionaba estar rodeado de atención. Ese ha sido el momento que el artista ha aprovechado para sincerarse y explicar que hubo una etapa en la que "no aguantaba esa movida" y que, por eso, estuvo dos años sin hacer música. Aunque ha matizado que eso le causaba "un gran pesar" en el pasado, pero que ahora ha "mejorado" y no le afecta tanto.

Tangana ha seguido indagando en las causas de su retira momentánea y ha expresado: "No soportaba lo de tener que venderme, que no era solo meterme al estudio y hacer música, que había que ponerse delante de la gente y de las cámaras". Pero esa etapa quedó atrás y ahora ha lanzado el que muchos ya consideran el mejor álbum del año.

¿Cómo nació 'El madrileño'?

Pero este álbum casi no ve la luz este año y es que Tangana ya tenía preparados otros temas a punto de sacar al mercado. ¿Qué fue lo que le hizo cambiar de opinión? "Un poquitín antes de la cuarentena, algo me huele de que por ahí no es [...] Y cuando llega la pandemia tomo la decisión de que no voy a ir con ese disco, que se va a guardar". Fue entonces cuando lanzó 'Nunca estoy', que se convirtió en su primer número 1 en España y que le hizo pensar que quería arriesgarse a probar algo nuevo.

Pero la idea de cambiar de registro y dar un giro en su trayectoria ya rondaba la mente del artista desde hacía un par de años, exactamente desde su 28 cumpleaños, cuando comenzó a pensar en 'la crisis de los 30': "Me veía con 30 haciendo casi las mismas cosas que hacía con 20 y estaba pensando que algo tenía que suceder. Fue cuando empecé con la búsqueda, empecé con 'Un veneno' y empecé a componer este disco". Entre risas, Tangana reconocía que si no fuera por la crisis de los 30 "estaría haciendo regetoncitos fáciles".

Su método de trabajo

El cantante también ha explicado cómo acostumbra a trabajar y ha dejado alucinado a Pablo Motos y al público presente en plató por su peculiar método: "Creo que mi forma de trabajar no es la normal por las caras que ponen los que colaboran conmigo, es un poco desordenada, llego sin nada al estudio, solo con la intención, vivo mucho del momento y consigo así una energía tremenda".

Su manera de afrontar las críticas

Motos también quiso saber cómo afronta el madrileño las críticas que le han llovido por fichar por una gran discográfica, Sony Music, pues algunos le llaman "vendido". Tangana ha sido muy claro y ha explicado que no le afectan tanto esos comentarios de gente que piensa que lo mainstream es peor porque considera que un artista debe tener el objetivo de dar a conocer y expandir al máximo su arte. "A mí me parece que una de las cosas más difíciles para los artistas es comunicar. Como artista, si tienes algo que merece la pena, eres mejor cuanto más comunicas", ha dicho.

Aunque el cantante sí que ha reconocido que no siempre ha encajado tan bien las críticas: "Lo he pasado mal en otros momentos, he sentido esa presión de que uno tiene que responder a ciertas personas, pero ahora no pasa de ser un comentario en el WhatsApp de alguien haciéndome una broma". También ha explicado que son sus amigos los que le hacen tener los pies en la tierra: "Creo que a todos los artistas que hemos tenido un momento de tendencia nos costaría mucho no convertirnos en unos imbéciles, si no fuera porque tienes amigos cerca que te ponen en tu sitio".

