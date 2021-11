Ni Shawn Mendes ni Camila Cabello confirmaron o desmintieron esa versión, pero la cantante sí que ha hablado acerca de una de las causas que afectó negativamente su relación: la ansiedad que padece. Lo ha hecho en el último episodio de 'Time to walk', que se ha emitido esta semana en Apple TV, en el que ha hablado abiertamente sobre cómo lidia con la ansiedad y cómo la pandemia perjudicó su salud mental, ya que no estaba acostumbrada a descansar y no supo cómo gestionar tanto tiempo libre sin tener que asistir a rodajes o ensayos para sus conciertos.