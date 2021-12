La campeona olímpica de judo Margaux Pinot denuncia una agresión de su novio y entrenador: "Pensé que me iba a morir"

La deportista denunció al que era su pareja, pero este ha quedado absuelto por falta de pruebas. La absolución fue pronunciada el martes por el Tribunal Correccional de Bobigny, el cual dijo no tener evidencias suficientes que demostraran su culpabilidad. Fue a raíz de esta resolución que Margaux publicó en su perfil de Instagram la fotografía de su cara destrozada por los golpes y contando lo que había ocurrido.

"Probablemente fue el judo lo que me salvó. Y mis pensamientos también están con aquellos que no pueden decir lo mismo", asegura Margaux que es consciente de que no todas las mujeres tienen la misma fuerza que ella o técnica para conseguir quitarse de encima a sus agresores.