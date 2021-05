Centros para reformar 'machirulos': la Generalitat planea abrir tres en 2021

Un centro de reeducación para hombres con comportamientos machistas

Hace tres años recibimos en Yasss a Antonio J. Rodríguez, editor jefe de Playground, que reflexionó sobre lo que él llamó el 'clic feminista', el momento en el que eres capaz de reconocer tus propios comportamientos machistas. "Es una experiencia bastante violenta porque tienes que reconstruir toda tu biografía y repasar todos esos momentos en los que has sido machista, has cometido abuso o has hecho comentarios que no tenías que hacer", dijo en una charla con la escritora Luna Miguel. Puedes ver un fragmento aquí.