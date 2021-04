Cepeda y Roi cuentan su anécdota más surrealista: "Llegamos como estrellas internacionales y era un evento de tuiteros"

Cepeda y Roi acaban de lanzar su primera colaboración juntos, 'La misma dirección' , un tema que llevaba grabado aproximadamente un año y que estaban deseando mostrar a sus fans, que están living con el resultado. Sus seguidores no solo han flipado con la canción , sino también con el videoclip, que ya lleva más de medio millón de reproducciones en YouTube.

Para lo que seguirán quedando muy a menudo es para hacer planes como amigos, ya que se han vuelto inseparables desde que compartieron la experiencia de concursar en 'Operación Triunfo 2017' (aunque al principio no empezaron con buen pie... ). Juntos han vivido momentazos, como uno que les ocurrió en un viaje a Los Ángeles y que es para partirse de risa. ¿Quieres saber de qué se trata? ¿Sabes por qué a Cepeda no le cayó bien Roi al principio? ¡Te lo contamos todo en Yasss!

Su anécdota más divertida

Roi ha explicado que Cepeda es un amigo esencial en su vida y que hace planes con él más allá de las quedadas con los concursantes de 'OT'. De hecho, su anécdota más surrealista tuvo lugar en un viaje que hicieron juntos a Los Ángeles en el verano de 2019. Fueron invitados a una premiere y pensaron que se trataba de un evento lleno de estrellas de Hollywood . "¡Yo hasta me compré una americana!", explicó Roi.

Pero que al llegar allí se dieron cuenta que no había nada de glamour y que no había estrellas internacionales, sino que se trataba de un evento de tuiteros de todo el mundo. "¡Tuvimos que pagar hasta las empanadillas!" , exclamó Cepeda. Pese a este momento tan surrealista en el que se vieron rodeados de gente que vestían muy informal, mientras que ellos iban de gala, recuerdan con mucho cariño ese viaje juntos: "Lo pasamos muy bien, fue muy divertido".

Su bonita amistad

Seguro que tienen mil anécdotas más, conociendo el carácter bromista y espontáneo de los dos. Aunque al principio, cuando se conocieron en los castings finales de 'OT' no parecía que fueran a ser buenos amigos. Resulta que a Cepeda no le cayó muy bien Roi y pensó que era un "imbécil" que iba de "intensito y de payasete del grupo". Y es que a Luis no le sentó bien que el otro gallego le dijera que se parecía a un personaje de 'Juego de Tronos' nada más conocerse.