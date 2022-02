TikTok es la red social favorita de la generación Z, por eso no es extraño que los tiktokers más populares y con más fans del mundo sean muy jóvenes e, incluso, adolescentes. Ese es el caso de Charli D'Amelio , conocida por convertirse en marzo de 2020 en la persona con más seguidores de todo el mundo en esta red social , en la que actualmente supera los 136 millones de 'followers', que cumplirá 18 años el próximo 1 de mayo.

En Instagram, la joven estadounidense acumula más de 47 millones de seguidores y sus fotos reciben millones de 'likes' en cuestión de horas. Pues bien, con tal cantidad de gente pendiente a sus pasos en las redes sociales, Charli ha tomado una decisión: ya no se mostrará únicamente al natural en TikTok, sino que también dejará de editar en las fotos que comparte en Instagram, donde sí que era habitual verla posando maquillada y usando distintos filtros .

Esta decisión nace de su deseo de visibilizar los brotes de acné y las rojeces , que pueden aparecer a todas las edades tanto en chicos como en chicas, pero que son más frecuentes durante la adolescencia por los cambios hormonales y que hacen que algunxs jóvenes se sientan acomplejados. Una elección que aplaudió la periodista cultural Kat Tenbarge vía Twitter, donde colgó un par de fotos de la tiktoker posando al natural con el siguiente mensaje: "¡Creo que es muy bueno que Charli D'Amelio no edite su acné!".

La estrella de TikTok vio el tuit de la periodista de la NBC y decidió responderle explicándole su decisión, que no le había resultado nada fácil de tomar: "Me ha llevado mucho tiempo sentirme cómoda en mi piel. Pero así es como luzco y el maquillaje solo ayuda mucho. Tengo que tener confianza y aprender a amar cada 'imperfección' que tengo porque cada una me hace única y especial a mí manera".