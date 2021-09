Un chico de 25 años, tras someterse a un doble trasplante de pulmón a causa del covid: "Me los hizo chicle"

Para poder sobrevivir, en junio se tuvo que someter a un doble trasplante de pulmón. "El coronavirus se comió mis pulmones", ha dicho a Insider . "Cuando los vi, parecían chicles masticados. Estaban llenos de agujeros. He tenido mucha suerte de no haber sufrido un fallo multiorgánico".

Tanto él como su madre están totalmente concienciados de lo peligrosa que puede ser la enfermedad incluso si eres joven y no tienes problemas de salud. Es un mensaje que se nos ha repetido también en España: los jóvenes no son inmunes al coronavirus. Que salgan "mejor parados" en las estadísticas no quiere decir que no haya complicaciones e incluso muertes.