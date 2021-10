Convocan una protesta contra un profesor de la Universidad del País Vasco que enseñó el pene a sus alumnos

Además, han explicado que no es la primera vez que ocurre, "no es la primera vez que el profesor comete agresiones hacia el alumnado de la universidad". A pesar de la agresión, el profesor sigue dando clases "con total normalidad en la facultad de Arquitectura".

Según esta asociación, los hechos ocurrieron el pasado 4 de octubre, pero la universidad no había informado sobre lo ocurrido, es más, la acusan de "esconder este suceso de extrema gravedad": "Si estamos denunciando este hecho dos semanas más tarde es porque la UPV/EHU no ha dado ninguna información sobre esto", dicen en el vídeo viral. El motivo por el que consideran que la universidad no ha informado de ello es por "no ensuciar la imagen de la universidad".